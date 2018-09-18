Ordu'da 15 servis aracına ceza kesildi

Ordu'da okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 15 servis aracına ceza kesildi.

Ordu Jandarma Komutanlığı tarafından okulların açıldığı ilk gün sabah 07.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında, çocukların eğitim ve öğretim süreçlerini huzur ve güven içerisinde tamamlayabilmelerini sağlamak maksadıyla okul giriş ve çıkış saatlerinde 161 devriye faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu faaliyet kapsamında okul çevresinde bulunan 4 internet kafe, 14 park-bahçe, 11 kahvehane ve 8 diğer umuma açık yer denetlenirken 99 okul servisi kontrol edildi. Eksikliklerini tamamlamadıkları belirlenen 15 servis aracına cezai işlem uygulandı.

Bu arada öğrenciler, servis şoförleri ve velilere yönelik 4 bilgilendirme faaliyeti icra edilerek 37 broşür dağıtıldı. Yetkililer, okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyu ve önleyici tedbirler kapsamında faaliyetlere devam edileceğini belirtti.