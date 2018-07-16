Ordu’da 15 Temmuz etkinlikleri

yılında anma etkinlikleri düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak Altınordu Belediyesi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, kalabalık bir grup eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Meydanda ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı. Ardından, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar da edildi. Binlerce vatandaşın katıldığı meydanda vatandaşlar, hep bir ağızdan edilen dualara ‘amin’ dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, ilk olarak 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını anlattı. Hep birlikte meydanlara akın ederek halka seslendiklerini aktaran Başkan Enver Yılmaz, “250’nin üzerinde şehidimiz ve 2 binin üzerinde gazimiz ile birlikte, mantıklı bir şekilde düşünüldüğünde hala akıl ve kitabın akıl erdiremediği, o helikopterlerin PKK’ya kurşun sıksın, o uçakların düşmanlara karşı kullanalım dediğimiz düşüncesiyle bir baktık ki o helikopterler, askerlerimize ve bizlere kurşun sıktı. O tankların altında kaldı bizim vatandaşlarımız, o uçaklar, Ankara’dan alçak uçuş yapmak sureti ile Cumhurbaşkanımızın bulunduğu külliye dahil her yeri bombaladılar. Tam bir vatan hainliği. Geceye doğru işin büyüklüğünü hep beraber idrak ettik. Biz burada Türkiye’deki bütün hemşehrilerimiz gibi sürece sahip çıkmaya çalıştık. Bu hesaplaşmayı yaparken de muhasebemizi de yapıyorduk” dedi.

Başkan Enver Yılmaz ayrıca, bu tür kalkışmaların büyük devletlerin başına gelebileceğine dikkat çekerek, "Büyük devletlerin başına gelen bu olaylarda büyükseniz, bu olayları atlatırsınız” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise Türk milletinin, İslam dini ile şereflendikten sonra büyük bir kıyam ve dirilişe geçtiğine dikkat çekti. Vali Yavuz, “Bu kıyam ve diriliş, hepimizin malum olduğu üzere dünya üzerinde son evrensel ve emperyal imparatorluk sağlamıştır. Ve öylesine güç ve kudret ki bu, Rabb’im dünyanın her yerinde sözü geçen ve mazlumun, mağdurun peşinde koşan, onun hakkını ve hukukunu savunan bir devlet bahşetmiştir. İşte bu devlet anlayışı, bizi bu günlere taşımıştır. Bugün yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi maalesef zihinsel işgaldir. Biz, kimiz sorusuna doğru cevap veremiyoruz. Bugün en iyi üniversitelerde gidip ‘hangi medeniyetin mensubusunuz?’ diye sorsanız, emin olun ki bu soruyu en az yüzde 70’i doğru cevaplayamaz. Eğer sizin gençliğiniz hangi medeniyetin mensubu olduğunu doğru cevaplayamazsa, siz işgalden kurtulamazsınız, büyük bedeller ödersiniz. İşte aslında Türkiye’nin 16 yıldır yaptığı en önemli devrimlerden bir tanesi, Türkiye’nin medeniyet değerleriyle bağdaşmasıdır. Bugün hala yapılması gereken çok şey var. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sorunları hep beraber aşacağız. Bu asır, onlar istese de istemese de Türk’ün asrıdır. 1071 yılında başlayan kıyam ve dirilişimiz, bizimle devam edecek. Çünkü Biz seçilmiş bir milletiz. İslam’a, insanlığa hizmet etmek için Rabb’imiz tarafından seçilmiş bir milletiz.Tıpkı şehitler gibi, onlar da Rabb’imiz için seçilmişlerdir” ifadelerini kullandı.

Vali Yavuz ayrıca, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlık ve sıhhat diledi.

Programa ayrıca, AK Parti Ordu Milletvekilleri Ergün Taşçı ile Metin Gündoğdu, Milliyetçi Harekat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yanda, program çeşitli etkinlikler ile devam etti.