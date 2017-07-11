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11 Temmuz 2017 18:22

Ordu’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Altınordu Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen Mevlid-i Şerif etkinliğinin ardından vatandaşlara Mevlid şekeri ve yemek ikramı yapıldı.

Ordu’da 15 Temmuz şehitleri için mevlit

11 Temmuz 2017 18:22


Altınordu Belediyesi, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü kapsamında Orta Cami’de Mevlid-i Şerif programı düzenledi. Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Orta Cami avlusuna kurulan alanda protokol üyeleri tarafından vatandaşlara yemek ikramı yapıldı. Düzenlenen etkinlikte konuşan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde şehitleri andıklarını ve bu doğrultuda Mevlid’i Şerif etkinliği düzenlediklerini dile getiren Başkan Tekintaş, “15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Hain darbe girişiminin yıldönümünde Orta Cami’de Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar yapıldı. Yapılan etkinliğin ardından katılım gösteren vatandaşlarımıza öğle yemeği ikramında bulunduk. Türkiye bundan sonra artık asla ve asla bir darbe girişimi ile karşılaşmayacak. Bu doğrultuda milletimiz bu sağduyuyu sağladı. Bugün buradaki birlik ve beraberlik bu durumun en iyi göstergesi oldu” dedi.


Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik yemek ikramının yapılmasının ardından sona erdi.


Programa Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Altınordu İlçe Başkanı İbrahim Hekim ve vatandaşlar katıldı.




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