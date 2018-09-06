Ordu’da 165 yıllık tarihi kilise restore ediliyor

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 10 Nisan 2000 tarihinden bu yana Kültür Merkezi olarak kullanılan tarihi kilesi binasının restore edileceğini açıkladı. Toparlak, restorasyon ihalesinin yapıldığını ve bu ay içerisinde çalışmaların başlayacağını belirtti. Kiliseyi restore edilmiş haliyle gelecek yılın turizm sezonuna yetiştirmeyi planladıklarını kaydeden Toparlak, “Karadeniz’de denize sıfır tek kültürel varlık olan bu kilise kentsel sit alanı içerisinde bulunuyor. Restorasyon sonrasında Anıt Müze olarak yöre yaşanmışlığını, kültürünü ve inanç dünyasını bu müzede yansıtacağız” dedi.

2000 yılında yapılan restorasyonda kilisenin tarihi kimliğine uygun olmayan bazı eklemeler yapıldığına dikkat çeken Toparlak, “Daha önce yapılan restorasyonlarda bazı eksiklikler vardı. Dış kapının alüminyum doğrama olması, içerideki asıl taşıyıcı sütunların sıvayla kapatılması gibi durumlar restore edilecek. Kilise duvarlarına sprey boya ile yazılan yazıları sileceğiz. Gerçi tarihi taşlardaki bu yazıları silmek oldukça zor ama ince işçilik ile bu yazıları sileceğiz” diye konuştu.

Restorasyondan sonrasında kilisenin çevresinin tamamen güvenlik kameralarıyla abluka altına alınacağını kaydeden Toparlak, kilisenin duvarlarına illegal yazılar yazanların kolluk kuvvetlerinin gözetimi altında olacağını da sözlerine ekledi.