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09 Ocak 2017 09:58

Ordu’da 18 ilçede okullar tatil edildi

Ordu’da 18 ilçede okullar tatil edildi

09 Ocak 2017 09:58

Ordu’da etkili olan kar yağışı sebebi ile bugün 18 ilçede eğitim-öğretime ara verildi.
Ordu’da dün başlayan kar yağışı nedeniyle 15 ilçede 9 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verilmişti. Gece boyu etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitim-öğretime ara verilen ilçe sayısı arttı. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Ulubey, Fatsa, Mesudiye, Ünye ilçelerinin tamamında, Altınordu ilçesinde bulunan yüksek rakımlı mahallelerde ve taşımalı eğitim veren okullarda ve Perşembe ilçesinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.



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