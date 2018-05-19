Ordu’da 19 Mayıs coşkusu

Ordu Valiliğince hazırlanan kutlama programı çerçevesinde ilk tören, Şarkiye Mahallesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Burada yapılan törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk koyuldu. Akabinde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptı. Genç yaptığı konuşmada, “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu’da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99. yıldönümü. Bu tarihi mirasın, tarihi sorumluluğunu yüreğinde taşıyan milletimizin neferleri olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz. 19 Mayıs 1919, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde 1071’den beri süregelen şahlanışının taçlandırılmasıdır” dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç’in konuşmasından sonra, Gençlik Merkezi Üyesi Ayşenur Demirbilek, “19 Mayıs” adlı şiiri okudu. Ardından, Levent Yılmaz yönetimindeki Fatih Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi, folklor gösterisini sundu.Ardından tekvando sporcuları nefesleri kesen sportif gösterisini gerçekleştirdi.

Program, “Gençlerden Geleceğe Mektup Yarışması” ile basketbol ve satranç branşlarında yapılan müsabakalarda dereceye giren sporcu ve takımlara Vali Seddar Yavuz ve diğer protokol mensupları tarafından verilen ödül töreni ile son buldu. Vali Seddar Yavuz, kutlama programında sonunda, kutlama programında görev alanları tek tek tebrik etti.

Kutlama programına ayrıca, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, Ordu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fikret Balta, Ordu Baro Başkanı Av.Murat Poyraz, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Adem Öztürk, Bayram Gale, Turgut Subaşı, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.