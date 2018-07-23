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23 Temmuz 2018 16:19

Ordu’da 2 kayıp çocuk yakalandı

Ordu’da halkın huzuru ve kamu düzeninin devamının sağlanması için yapılan uygulamada 2 kayıp çocuk yakalandı.

Ordu’da 2 kayıp çocuk yakalandı

23 Temmuz 2018 16:19


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca, huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve kayıp çocukların bulunmasına yönelik halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik 20 Temmuz 2018 tarihinde, 12.00-14.00 saatleri arasında camiler ve civarında, 17.00-19.00 saatleri arasında ise ana kavşak, meydan, park-bahçe, alışveriş merkezleri gibi alanlarda ’Huzurlu Sokaklar Uygulaması-1’ icra edildi. İcra edilen uygulamada 2 bin 481 şahıs ve 553 araç kontrol edildi. Kontrollerde yapılan sorgulama sonucu 6 aranan şahıs, 2 kayıp çocuk ve 1 araç yakalandı.


Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulamaların devam edeceğini belirtti.




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