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Ordu'da 26 kilo kubar esrar ele geçti

Ordu’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kiloyu aşkın kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 26 kiloyu aşkın kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Ulubey ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden Ulubey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan aramada toplam 26 kilo 887 gram kubar esrar maddesi, 173 gram kenevir tohumu ile 77 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay ile ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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