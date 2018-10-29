Ordu'da 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yılı, Ordu'da düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Cumhuriyet'in kuruluş tarihi olan 29 Ekim, 95. yılında Ordu'da kutlanmaya devam ediyor. 28 Ekim tarihinde çeşitli etkinliklerle başlayan kutlamalar, Ordu Lisesi önünde düzenlenen programla devam etti. Törenden önce Vali Seddar Yavuz, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ile birlikte askeri aracın üstünden katılımcıları selamlayarak, bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Seddar Yavuz, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşmaya yaptı. Konuşmasında, 95 yıl önce kurulan Cumhuriyetin, büyük mücadeleler vererek bugünlere kadar geldiğine dikkat çeken Vali Yavuz, "1071 yılında başlayan kıyam ve dirilişimiz, bize bir Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahşetmiştir. Bu aziz millet, İlahi Kelimetullah peşinde koşmuş, her dönemde hakkı ve hukuku haykırmış, mazlumların yanında yer almış, sadece Müslümanları değil, tüm insanlığı korumuş ve kollamış, bu kutlu yürüyüşünü azim ve kararlılıkla sürdürmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu milletin bağrından çıkmış ve işgale uşaklığa hayır demiş, milletini arkasına almış ve işgalcileri bu ülkeden kovup, genç ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurmuştur. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Böylesine başlayan bir yolculuk, Büyük bir imparatorluktan sonra çöken devlet ve büyük imparatorluğun küllerinden doğmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti 95 yıldır muasır medeniyet seviyesine ulaşmak ve onu geçmek için büyük bir mücadele vermiştir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleri ve aziz milletimiz, dünyadaki bütün devlet ve milletlerle yarışabilecek noktaya ulaşmış, bilimde, sanatta ve sporda önemli başarılara imza atmıştır” dedi.

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen “Cumhuriyet” konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile dereceye giren sporculara, Vali Yavuz ve Başkan Tekintaş tarafından hediyeleri verildi.

Tören yürüyüşüyle devam eden programda, bisikletli, motosikletli grupların yanı sıra, vosvos tutkunları ve Off-Road tutkunlarının da katılım sağlaması renkli görüntüler oluşturdu. Katılımcılar tarafından büyük ilgi gören konvoy, Türk bayrakları eşliğinde kornalarına basarak geçişlerini tamamladı.