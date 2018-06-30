Ordu’da 3 fuar

Ordu Lisesi önündeki Ordu Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanında açılacak olan 3 fuardan biri olan Yapı, Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz İhtisas Fuar’nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu ilinin Karadeniz’in marka şehri’ haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Bunları yaparken tanıtımlarında önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, "Buna sağlayacak en güzel yollardan biri de açılışını yaptığımız ulusal ve uluslararası ölçekteki fuarlardır. Bu anlamda il içi ve il dışından katılımcıların yer aldığı bu fuar, ilimizde ekonominin canlanması ve hareketlilik kazanmasına önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Fuarın açılış törenine Gülyalı Belediye Başkanı Talip Şen, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bülent Civelek, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, protokol üyeleri, firma temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Güngör: “Fuar ekonomik ve sosyal hayata katkı yapacak”

3 Temmuz’da sona erecek Yapı, Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz İhtisas Fuar’nın ardından 11-15 Temmuz tarihleri arasında Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (KATİF), yine aynı tarihler arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık İhtisas Fuarı açılacak. Yaklaşık 80 firmanın katılacağı bu fuarlar 15.00-23.00 saatleri arasında açık kalacak.

Fuar Koordinatörü Erkan Güngör, “Yapı, ticaret, gıda, tarım ve hayvancılık alanında son üretim ve imalatlarının sergileneceği fuarların 15 Temmuz tarihine kadar açık kalacağını belirterek, “Bu fuarlar ile halkı, iş dünyasını ve firma temsilcilerini buluşturarak ekonomik ve sosyal hayata katkı yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Ege Fuarcılık tarafından düzenlenen ve toplam 85 kurum ve kuruluşun yer aldığı fuar 15 Temmuz 2018 Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.