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30 Ağustos 2018 11:47

Ordu’da 30 Ağustos coşkusu

Ordu’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 96’ncı yılı anma etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Ordu’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos 2018 11:47


Ordu Lisesi karşısında düzenlenen programda ilk olarak, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, gazileri, güvenlik güçlerini ve katılımcıları selamlayarak, bayramlarını kutladı. Program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası’nın 96’ncı yılı münasebetiyle konuşma yapan Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan, 30 Ağustos’un öneminden bahsetti. “Türk adının dünyada duyulduğu andan itibaren şanlı bayrağımızı yeryüzünün birçok noktasında dalgalandıran asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk Ordusunun en şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos Zaferi’nin 96. yıl dönümüdür” diyen Binbaşı Meydan, şu ifadelere yer verdi:


“Balkan ve Birinci Dünya Savaşları ile amansız bir yara alan milletimiz, düşmanları ve onların ülke içindeki iş birlikçileri tarafından yok edilmeye karar verilerek, toprakları işgal edilmiş, ordularının elinden silahlar alınarak askerleri tehdit edilmiş, yıllardır devam eden savaşlardan Anadolu nefes alamaz hale gelmişti. Bu durumda Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları, bağımsızlık meşalesini yakarak, ‘Ya istiklal, ya ölüm’ parolası ile aydınlığa giden yolu aramışlardır.”


Garnizon Komutanı Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Kıdemli Binbaşı Ahmet Meydan ayrıca, “Anadolu’da misafir olduğumuzu düşünerek Türk varlığını sonlandırmaya gelenler, milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hürriyet ve bağımsızlık aşkı ile yanan Türk milletinin sarsılmaz azim ve inancını hesap edememişlerdi” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Folklor Grubu, halk oyunları sergiledi. Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından tören geçişi ile program son buldu.




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