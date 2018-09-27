Ordu'da 4 ilçenin yaylalarında meralar ıslah ediliyor

Ordu'da hayvancılığı geliştirmek ve ot kalitesini arttırmak için mera ıslah çalışmaları hızla sürüyor.

Ordu Tarım Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, meralarda ıslah projelerinin aralıksız devam ettiklerini belirtti. Yılmaz, mera ıslah çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini söyledi. Yılmaz, şu bilgileri verdi: “İlimizde şu ana kadar 11 bin 653 hektar alan için toplam 31 adet proje hazırlandı. Bu projelerden 7 bin 491 hektar alanda uygulanan 19 adet proje tamamlanmış olup 12 adet projemiz ise 4 bin 162 hektar alanda devam ediyor. Bu projeler kapsamında 2018 yılında Mesudiye, Gölköy, Kumru ve Aybastı ilçelerimizde 75 adet kaşınma kazığı, 3 adet koyun banyoluğu, 33 adet sıvat, 45 adet tuzluk, 3 adet gölgelik ve 1 adet su deposu yapıldı. Aynı zamanda meralarımızın ot verimini ve kalitesini artırmak amacıyla 120 ton gübre uygulaması yapılmış, önümüzdeki günlerde ise bu alanlara yaklaşık 100 ton kireç uygulanacak. Tüm bu çalışmalarımızın her geçen gün gelişen ilimiz hayvancılığına katkıda bulunacağına inanıyorum.”