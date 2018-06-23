Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 12:20

Ordu’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

23 Haziran 2018 12:20


Edinilen bilgiye göre, Muhammet Kalem idaresindeki 35 CRZ 57 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 28 EE 654 plakalı otomobil Ordu-Samsun karayolu Fakülte Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada, Oğuzhan Balcıoğlu, Sezgin Kalem, Nural Kalem ve Muhammet Kalem yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araçlardaki yaralılara ilk müdahaleye yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı yaklaşık 20 dakika tek şeritten sağlandı.


Öte yandan kaza, sanayi dolmuşlarının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
27
°
C
  • Pazar
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç