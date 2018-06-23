Ordu’da 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Edinilen bilgiye göre, Muhammet Kalem idaresindeki 35 CRZ 57 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 28 EE 654 plakalı otomobil Ordu-Samsun karayolu Fakülte Kavşağı’nda çarpıştı. Kazada, Oğuzhan Balcıoğlu, Sezgin Kalem, Nural Kalem ve Muhammet Kalem yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri araçlardaki yaralılara ilk müdahaleye yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı yaklaşık 20 dakika tek şeritten sağlandı.

Öte yandan kaza, sanayi dolmuşlarının güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.