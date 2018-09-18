Ordu'da 41 bin buzağı için 23 milyon lira destek verilecek

Ordu'da geçen yıl doğan 41 bin 350 buzağının bakım ve beslenmesi için 23 milyon lira destek verilecek.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, doğduğu işletmede 4 ay boyunca kalan, küpelenerek kayıt altına alınan ve zorunlu aşıları tamamlanan her buzağıya 550 liradan 750 liraya kadar destekleme ödemesi yapıldığını hatırlattı. 2017 yılında doğan buzağılar için destek başvurularının yüzde 100 arttığını belirten Yılmaz, "Bakanlığımız tarafından ilimizde 2016 yılında doğan 26 bin 986 adet buzağıya 2017 yılında yaklaşık 9,5 milyon TL destekleme ödemesi gerçekleştirildi. 2018 yılında ise 3 dönem halinde yapılacak olan destekleme ödemelerinin 1. ve 2. döneminde toplam 25 bin 110 adet buzağıya yaklaşık 14 milyon TL destekleme ödemesi yapılmış olup, 3. döneme ait 16 bin 240 adet buzağı için de 9 milyon TL destekleme ödemesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bunun sonucunda 2017 yılında doğan 41 bin 350 adet buzağı için yetiştiricilerimize 2018 yılında toplamda 23 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacaktır” dedi.

Bu rakamlara göre 2018 yılında yapılacak olan toplam destekleme miktarının, 2017 yılında yapılan destekleme miktarının iki katından daha fazla olduğunu belirten Yılmaz, “İl Müdürlüğü olarak tüm ilçelerimizde yetiştiricilerimize yönelik Buzağı Bakım-Besleme ve Desteklemeler konusunda düzenlemiş olduğumuz eğitim-yayım çalışmaları başvuruların artışında etkili olmuştur. Yetiştiricilerimizin desteklerden en üst seviyede yararlanmalarını sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalar artarak devam edecektir” diye konuştu.