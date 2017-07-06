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06 Temmuz 2017 11:50

Ordu’da 6 ayda 2 bin 223 araç trafikten men edildi

Ordu’da 2017 yılı Ocak-Haziran aylarında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, trafik kurallarına uymayan ve trafik kanununun gereklerini yerine getirmeyen 2 bin 223 araç trafikten men edildi.

Ordu’da 6 ayda 2 bin 223 araç trafikten men edildi

06 Temmuz 2017 11:50


Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayında 437 aracın trafikten men edildiği Ordu’da bu rakam Şubat ayında 268, Mart ayında 318, Nisan ayında 598, Mayıs ayında 304 ve Haziran ayında 303 olarak gerçekleşti. 6 aylık dönemde toplam 2 bin 223 aracın trafikten men edildiği Ordu’da 2016 yılı sonunda 4 bin 353 araç trafikten men edilmişti.


Bu arada Haziran ayı içerisinde il genelinde 30 bin 13 araç kontrol edilirken, toplam 3 bin 695 araca ceza işlemi uygulandı. En çok ceza bin 951 araç ile hız ihlalinden dolayı kesildi.




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