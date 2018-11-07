Ordu'da 7. bal ormanı kuruldu

Ordu'da arıcılığın, biyolojik çeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması, sürdürülebilir gıda güvenliği ve erozyonun önlenmesi açısından 2012 yılında uygulamaya konulan bal ormanı sayısı 7'ye ulaştı.

Bal üretimi açısından Türkiye genelinde 1. olan Ordu'da organik bal elde etmek amacıyla 2012 yılında başlayan çalışmalar kapsamında Gölköy ilçesinin Düzyayla yöresinde Dibektaşı Bal Ormanı, Gölköy-Damarlı Yaylası'nda Ulubey-Gölköy Bal Ormanı, Gürgentepe-Bektaş Yaylası'nda Gürgentepe Bal Ormanı, Mesudiye ilçesi Gölpınar Mahallesi'nde Gölpınar Bal Ormanı ve Aybastı-Kuzköy Yaylası'nda Kuzköy Bal Ormanı, 2016 yılında bin 40 dekarlık Mesudiye'de olmak üzere 6 bal ormanı kuruldu. Bu ormanlara coğrafi koşullara uyumlu ancak mevcudiyeti az olan türlerde 28 bin adet bol çiçekli bitki dikimi yapıldı. Dikimi yapılan bitkiler arasında odunsu ve otsu türler yer alıyor.

Toplam 7 bin 810 dekarlık bal ormanına sahip Ordu'da Ünye ilçesi Sarı Halil Mahallesi'nde 2 bin 414 dekar alanda 1 adet bal ormanı kurulması kararı alındı. Çalışmaları başlayan bal ormanı bahar aylarında faaliyete geçecek.

Yetkililer, "Bal ormanları arıcılığın ve biyolojik çeşitliliğin korunarak, gelecek nesillere aktarılması, orman köylüsüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine kaynak sağlanması, sürdürülebilir gıda güvenliği ile verimsiz alanlarda erozyonun önlenmesi açısından oldukça önemli. Bu maksatla Bakanlığımız çalışmalarına hız kesmeden devam edecek" dedi.