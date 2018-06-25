Ordu’da 74 bin kişi oy kullanmadı

Ordu İl Seçim Kurulu’ndan alınan bilgilere göre, Ordu’da 558 bin 478 seçmenin 484 bin 245’i sandık başına giderek oyunu kullandı. Buna göre oy kullanmayan seçmen sayısı 74 bin 233 oldu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde de 102 bin, 1 Kasım 2015 seçimlerinde ise 88 bin seçmen oy kullanmamıştı.

Erdoğan oyların yüzde 65’ini aldı

Cumhurbaşkanlığı oylamasında Ordu il genelinde 558 bin 478 seçmenden 484 bin 283 seçmen oy kullandı. Bu oyların 467 bin 565’i geçerli oldu. Buna göre Recep Tayyip Erdoğan Ordu’dan tek başına 304 bin 536 oy aldı.

CHP adayı Muharrem İnce, partisinden fazla oy alarak 121 bin 361 oyda kaldı. Meral Akşener ise 35 bin 402, Selahattin Demirtaş bin 419, Temel Karamollaoğlu 3 bin 670 ve Doğu Perinçek bin 183 oy aldı.

Partilerin oy miktarı

24 Haziran seçimlerinde partilerin aldıkları oy miktarı da belli oldu. Buna göre AK Parti 228 bin 861, CHP 107 bin 653, MHP 80 bin 514, İP 40 bin 423, SP 5 bin 420, HDP 4 bin 269, Vatan Partisi bin 745, Hüdapar bin 244 oy aldı.

7 Haziran seçimlerinde 221 bin 204, 1 Kasım seçimlerinde 276 bin 755 oy alan AK Parti’nin oyu bu kez 228 bin 861 oldu.

7 Haziran 2015’te 118 bin 982, 1 Kasım 2015’te 107 bin oy alan CHP ise oy oranını koruyarak 107 bin 653 oy aldı.

Yine 7 Haziran’da 55 bin 927, 1 Kasım’da 41 bin 191 oy alan MHP ise sıçrama yaparak 80 bin 514 oy çıkardı.

İttifak oyları

İttifak oylarında ise AK Parti-MHP ve BBP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı 4 oydan 3’ünü aldı. Buna göre Cumhur İttifakı 309 bin 375 oy alırken, Millet İttifakı ise 153 bin 516 oyda kaldı.