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11 Eylül 2017 13:35

Ordu’da 8 ayda 2 bin 732 araç trafikten men edildi

Ordu’da 2017 yılı Ocak-Ağustos aylarında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, trafik kurallarına uymayan ve trafik kanununun gereklerini yerine getirmeyen 2 bin 732 araç trafikten men edildi.

Ordu’da 8 ayda 2 bin 732 araç trafikten men edildi

11 Eylül 2017 13:35


Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ocak ayında 437 aracın trafikten men edildiği Ordu’da bu rakam Şubat ayında 268, Mart ayında 318, Nisan ayında 598, Mayıs ayında 304, Haziran ayında 303, Temmuz ayında 280 ve Ağustos ayında 229 olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde toplam 2 bin 732 aracın trafikten men edildi. Ordu’da 2016 yılı sonunda 4 bin 353 araç trafikten men edilmişti.


Bu arada Ağustos ayı içerisinde il genelinde 22 bin 752 araç kontrol edilirken, toplam 3 bin 636 araca ceza işlemi uygulandı. En çok ceza 657 araç ile hız ihlalinden dolayı kesildi.




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