Ordu'da 8 ayda 6 bin 645 kişi işe yerleşti

Ordu'da 2018 yılının ilk 8 ayında 6 bin 645 kişi işe yerleştirildi.

Ordu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu'da 6 bin 632'si özel sektör iş yerlerinde olmak üzere toplam 6 bin 645 kişi İŞKUR tarafından işe yerleştirildi. Aynı dönemde Toplum Yararına Programlar (TYP) aracılığıyla 2 bin 695 kişinin daha istihdama katılması sağlandı.

Ağustos ayı sonu itibariyle Ordu'da İŞKUR'a kayıtlı olarak 24 bin 827 kişi iş arıyor. İş arayanlara yönelik iş danışmanlığı, öğrencilere yönelik olarak ise meslek danışmanlığı hizmetleri veriliyor. Ordu Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünce, 2018 yılının ilk 8 ayında 25 bin 585 bireysel görüşme, 93 eğitim kurumu ziyareti, 3 bin 45 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

Herhangi bir mesleği olmayan veya mesleğini geliştirmek isteyen, mesleği iş piyasasında geçerli olmayan işsizlere yönelik mesleki eğitim kurslarından 953 kişi, işbaşı eğitim programlarından 2 bin 248 kişi ve kendi işini kurmak isteyenlere yönelik olarak açılan girişimcilik eğitimlerinden 786 kişi faydalandırıldı.

İşsizlik sigortası kapsamında, işsiz kalan 5 bin 88 kişiye ise ilgili dönemde 14 milyon 652 bin TL ödeme gerçekleştirildi.