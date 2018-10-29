Ordu'da 94 bin büyük ve küçükbaş hayvan küpelendi

Ordu'da hayvan varlığının bilinmesi ve doğru hayvancılık politikalarının belirlenebilmesi açısından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilmesi amacıyla küpeleme çalışmaları sürüyor.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, 2018 yılında Ocak-Ekim ayları arasında bugüne kadar 50 bin 723 adet büyükbaş ve 44 bin adet küçükbaş hayvanın küpelendiğini söyledi. Yılmaz, “Ülkemiz hayvan varlığının bilinmesi ve doğru hayvancılık politikalarının belirlenebilmesi açısından büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kimliklendirilerek kayıt altına alınması çok önemlidir. Aynı zamanda kimliklendirme; hayvancılık desteklemeleri, hayvan hareketleri ile hayvan hastalıklarının kontrol altına alınabilmesi ve sağlıklı denetim yapılabilmesi açısından da büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla hayvan sağlığı ekipleri tarafından ilimizde bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması için yoğun bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından 2018 yılında bugüne kadar 3 aylıktan küçük 50 bin 723 adet büyükbaş hayvan, 6 aylıktan küçük 44 bin adet küçükbaş hayvan küpelenerek kayıt altına alınmıştır” dedi.

Yılmaz, hayvan yetiştiricilerine çağrıda bulunarak hayvanlarının kimliklendirilmesini istedi. Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Yetiştiricilerimiz hayvanlarını doğduğundan itibaren 1 ay içerisinde İl-İlçe Müdürlüklerimize bildirmeleri durumunda; büyükbaş hayvanlar 3 aylık yaşa kadar, küçükbaş hayvanlar ise 6 aylık yaşa kadar küpelenebilmektedir. Daha büyük yaştaki hayvanlar ise ancak idari para cezası uygulandıktan sonra küpelenerek kayıt altına alınmaktadır. Yetiştiricilerimiz hayvanlarını küpeletmemeleri durumunda hayvancılık desteklerinden ve hayvan hastalıkları tazminatından yararlanamamaktadır. Aynı zamanda küpesiz hayvanların bulunduğu yerden başka bir yere nakledilirken yakalanmaları durumunda bu hayvanlar hemen kesime sevk edilmekte ve idari para cezası uygulanmaktadır. Yetiştiricilerimizin idari para cezasına maruz kalmamaları adına doğan hayvanlarını bir ay içinde bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.”