Ordu'da Ahilik Haftası kutlandı

Sırrıpaşa Caddesi'nde başlayan yürüyüş Süleyman Felek Caddesi'nde son bularak Köprübaşı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Engin Tekintaş törende yaptığı konuşmada Ahilik Haftası'nın Türkiye'nin içinde bulunduğu ve üzerinde oynanan ekonomik oyunlarla çökertilmeye çalışıldığı bir dönemde yerli, kaliteli ve uygun fiyatta üretilen ürünün aynı şartlarda esnafa sunulması gerektiğine vurgu yaparken, “Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçte ekonomik başarı sağlamanın yolunun doğruluktan, dürüstlükten geçtiğini bilerek esnaf ve sanat felsefesi oluşturulmalıdır. Her yıl kutladığımız Ahilik Haftası ile ülkemizin bir adım daha ileri giden bir vatan olmasını diliyorum. Bayrağımız dalgalansın, ezanımız dinlemesin, milletimizi kardeşliği, milli birliği bozulmasın, Ahilik duygusu ile nice Ahi Evranlar yetiştirilmesini diliyor ve hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise konuşmasında, “Ahilik kültürü bizim evrensel değerlerimizdir. Dürüstlük, çalışkanlık, örneklik, empati yapma, yalan söylememe, güvenilir olma gibi özellikler kültürümüzden özellikle de dinimizden kaynaklanır. Ahilikte beceri, yetenek, meslek sanat, öğrenmek ve kahraman Ahilikler yetiştirmek vardır. Ahilik her zaman güzellikleri temsil eden bir rönesanstır. Ahilik ahlaki olmayan, her şeye karşıdır ve bu kültürü yaşatmamız gerekir” şeklinde konuştu.

Akyürek “Ahilik güzel ahlakın beyanıdır”

Düşünce, ahlak ve sanat yapısının Anadolu'ya göç ettiğini ifade ederek, “Ahilik cömertlik, kardeşlik, yiğitlik ve mertlik anlamına gelmektedir. Ahilik güzel ahlakın beyanıdır. Ahiliğin bugün ki temsilcisi esnaf ve sanatkârlar birlikleridir. Ahi felsefesi toplumsal refah, huzur ve mutluluktur. Yeni kuşaklara ve dünyaya ahiliğin gereklilikleri öğreterek aydınlık ve uygarlığa ulaşmalıyız” ifadelerinin kullandı.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Şed Kuşatma” gösterisi sunuldu. Ahilik Haftası kutlama programında Yılın Ahisi Salih Erduman'a plaket takdimi yapılarak, protokol üyelerinin Ahilik pilavı dağıtımıyla son buldu.