Ordu’da AK Parti’lilerin zafer coşkusu

AK Parti Ordu İl Başkanlığı önünde toplanan binlerce vatandaş, dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ederek, çalınan AK Parti şarkıları ile adeta coştu. Ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile kutlama yapan partililer, 7’den 70’e alana akın ederek, mutluluğa ortak oldu. Bazı partililerin “Muharrem pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım”, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan" şeklinde slogan atması ise çevredekileri tebessüm ettirdi.

Kutlama alanına katılan ve burada konuşma yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu seçim ile Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından bir tanesinin son noktasının konulduğunu işaret etti. Başkan Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız, yeni hükumet sisteminde Türkiye’de ilk başkan olmuştur, ilk Cumhurbaşkanı olmuştur. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ordu’daki her 4 seçmende 3’ü Cumhurbaşkanımızın bu başkanlık sürecinde bizlere destek olmuştur” dedi.

24 Haziran seçimleri ile birlikte Milletvekili olan Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ise “Bugün, Türk milleti kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirmiştir. Bu ilk, vesayetlere son vermiştir. Bu ilk, fitnelere ve Türkiye Cumhuriyeti’ne dışarıdan müdahaleye son vermiştir ve Cumhurbaşkanımızı devlet başkanı yapmıştır. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Opr. Dr. Yediyıldız ayrıca, Ordu’ya ve Ordulu vatandaşlara bundan sonra hizmet ederek, beraberce yola devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanlığı önündeki programa, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, AK Parti Ordu Milletvekilleri Metin Gündoğdu ile Ergün Taşcı, Milletvekili Adayları Sait İnan Hamide Aydemir Demir, Yavuz Selim Kıran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların yapıldığı esnada miting alanına gelen kalabalık bir motosiklet grubu, motosiklet ile lastik yakarak ve motorları bağırtarak destek verdi. Etraftakilerin büyük beğenisini toplayan ve şov yapan grup, daha sonra kent merkezinde konvoy yaptı. Havai fişeklerin de atıldığı ve caddelerde araçlarıyla adeta şov yapan şoförler ise korna ve AK Parti eşliğinde sloganlar atarak kutlama yaptı.

Öte yandan, il genelinde diğer partilerden herhangi bir kutlama etkinliği görülmezken, AK Parti’liler yoğun bir şekilde sokaklarda kutlamaya devam ediyor.