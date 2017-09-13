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13 Eylül 2017 13:55

Ordu’da ‘Arakan’ konferansı

Arakan’da Müslümanlara yönelik katliamlara dikkat çekmek amacıyla Ordu’da bir konferans düzenlenecek.

Ordu’da ‘Arakan’ konferansı

13 Eylül 2017 13:55


Birleştirici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (BİRKONFED) ile Özel Umut Hastanesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek konferans 15 Eylül Cuma günü Ordu Kültür ve Sanat Merkezinde saat 19.00’da başlayacak.


‘Dünyanın görmediği katliam: Arakan’ konulu konferansta Avrupa Rohingya Konseyi Mütevelli Heyeti ve Kurucu Üyesi Muhammed İbrahim konuşmacı olarak katılacak. Muhammed İbrahim konferansta Arakan’da yaşanan olayların dünü ve bugününü ele alacak.


BİRKONFED Ordu İl Temsilcisi ile Özel Umut Hastanesi sahibi İdris Altınel, Arakan’da yıllardır Müslümanlara yönelik katliamlara dünya sessiz kalsa bile Türkiye’nin sessiz kalmayacağını söyledi. Bu konuda düzenleyecekleri konferansa tüm Orduluları davet eden Altınel, “İç acıtıcı bu vahşet karşısında sessiz kalmak insanlık onuruna asla yakışmaz” dedi.




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