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03 Temmuz 2018 17:25

Ordu’da aynı araçta 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde iki aracın karıştığı kazada 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu’da aynı araçta 2’si çocuk 5 kişi yaralandı

03 Temmuz 2018 17:25


Kaza, saat 15.15’te çimento fabrikası kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatsa’dan Ünye istikametine gitmekte olan Mevlüt E.’nin kullandığı 52 EV 211 plakalı cip, aynı yöne seyir halinde olan Murat Ç. idaresindeki 06 PP 286 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, trafik levhalarına çarptıktan sonra refüjde durabildi.


Kaza sonrası otomobilde bulunan Asya Minel Y. (2) ve Erenalp S.(3) adlı çocuklarla birlikte Çağla Y. (27), Kadriye S. (30) ve Murat Ç. (25) yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alırken, araçlar olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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