Ordu’da balık avı azaldı

2013 yılında Ordu karasularında 25 bin ton balık avlanırken 2017 yılında 18 bin ton balık üretimi gerçekleşti.

Ordu’da 2017 yılında denizlerde avlanma yoluyla elde edilen balık miktarında önceki yıllara inişli çıkışlı bir grafik izledi. Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2013 yılında avlanma yoluyla 25 bin 228 ton, 2014 yılında 18 bin 532 ton, 2015 yılında 26 bin 113 ton, 2016 yılında 15 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşirken 2017 yılında bu rakam biraz hareketlenerek 18 bin tonu aştı.

Hamsi borsa gibi

Su ürünleri içerisinde en çok avlanması beklenen hamsi üretimi ise adeta borsa gibi inişli-çıkışlı bir grafik izliyor. Buna göre 2013 yılında toplam 22 bin ton, 2014 yılında 14 bin 117 ton, 2015 yılında yaklaşık 20 bin ton, 2016 yılında 6 bin 220 ton hamsi avcılığının yapıldığı Ordu’da geçen yıl 12 bin 631 ton hamsi avlandı.

Palamutta hayal kırıklığı

2013 yılında bin ton, 2014 yılında bin 608 ton, 2015 yılında 3 bin 378 ton, 2016 yılında bin 540 ton olarak gerçekleşen istavrit üretimi 2017 yılında 2 bin 158 tonu aştı. Yine 2013 yılında 821 ton olarak avlanan mezgit üretimi ise 2017 yılında bin 606 tona yükseldi 2013 yılında 323 ton, 2014 yılında 756 ton, 2015 yılında 323 ton, 2016 yılında 4 bin 875 ton olan palamut av miktarı 2017 yılında büyük bir düşüş gerçekleştirerek 654 ton olarak avlandı.