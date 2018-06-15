Ordu’da bayramlaşma programı

Program kapsamında, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, davetliler ile bayramlaşarak, Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını temenni etti. Ordu Öğretmenevi’nde gerçekleşen programda, Kur’an-i Kerim okunarak dualar edildi.

Programda konuşan Vali Seddar Yavuz, “İnşallah, biz 1071 yılında başlattığımız diriliş ve kıyamı bu asırda daha da güçlü hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Böylesine güzel bir ortamda bizleri buluşturduğu için Rabbime şükür ediyorum. Türkiye, bütün bölgesine göre güven ortamı içerisinde hayatını sürdürüyor. İnşallah bu huzur ortamının daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali yardımcıları, AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Opr. Dr. Şenel Yediyıldız ile diğer adaylar, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, daire başkanları, askeri erkanlar ile ilgililerin de katıldığı program ikram eşliğinde devam etti.