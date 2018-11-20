Ordu'da belediyelere drone eğitimi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yetkili Drone Türk Grubu tarafından verilen eğitimlere 40 belediye personeli katıldı.

Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından Drone-İHA Eğitim Sertifikası Programı düzenlendiğini belirten Ordu çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Tüm illerde olduğu gibi ilimizde de yoğun ilgi gören droneların kullanışı ve bu kullanımın kanuni yönlerini ortaya koyan bir çalışmayı tamamladık. 19 ilçemizde drone kullanan arkadaşlarımız cihazın nasıl kullanılacağı ve cihazın genel özellikleri ile ilgili bilgilendirildi. Türkiye'de drone kullanıcılarının mutlaka izin alarak drone kullanılması, droneları kayıt altına aldırması ve nerelerde kullanacağını ilgili birimlere bildirmesi gerekiyor. Yaptığımız eğitim ve çalışmalarla bu konuya dikkat çektik. Eğitimlerimiz ile bütün kullanıcılarımızın sertifika almasını da sağladık. Bundan sonraki süreçte drone kullanımı çalışmaları kontrollü şekilde devam edecek” diye konuştu.

“Bir şehrin kalkınmasında dronelardan istifa edilecek”

Dronenun hangi mesleklerde kullanıldığı, nasıl drone pilotu olunabileceği ve drone kullanımındaki yasal mevzuatlar konusunda katılımcıları bilgilendiren Drone Türk Grubu kurucusu Mustafa Kaçan ise şu bilgileri verdi: “Biz Drone Türk ailesi olarak insansız hava araçları pilot eğitimleri için Ordu Büyükşehir Belediyesinin misafiri olarak geldik. Bu bizim 120. eğitimimiz ve ilk kez Ordu'ya geliyoruz. Buraya gelmemizdeki en önemli etken Türkiye'de bir ilk olan bütün ilçe belediyelerinin büyükşehir koordinasyonunda bir arada bulunması. Belediyenin basın, park-bahçe, harita ve diğer birim personellerinin bir çatı altında insansız hava aracı eğitiminde buluşması bizler için son derece önemli. Verilen eğitimle katılımcılar inşallah bölgemizin ve şehrin kalkınması için yapılacak çalışmalarda daha çok insansız hava araçlarından istifade edecekler. Hem hayatı kolaylaştıracaklar hem de teknolojinin altyapısından istifade ederek daha profesyonelce görevlerini icra edecekler. Bu etkinliğe vesile olduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş'a çok teşekkür ediyoruz.”