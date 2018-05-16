Ordu’da bin ton çilek rekoltesi bekleniyor

Fındığın yanında üreticilere ek gelir getirici yeni ürünleri kazandırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ürün çeşitliliğinin artırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Vali Seddar Yavuz, il genelinde 400 dekar alanda bin tonun üzerinde çilek hasadı beklendiğini aktardı. Vali Yavuz, ”Çilek üretimi Altınordu, Kabadüz, Perşembe, Gülyalı, Ünye, Ulubey gibi birçok ilçemizde yaygın olarak yetiştiriliyor. Dekarda yüzde 33, üretimde ise yüzde 50 oranında bir artış bekliyoruz. Yeni ürünlerin kazandırılması noktasında Valilik olarak katkı ve desteklerimiz devam edecektir” dedi.