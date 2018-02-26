Ordu’da bina yangını

Yangın, ilçeye bağlı Düz Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine kısa sürede Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ekipleri ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları incelemenin ardından yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yangında, herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, olayın gerçekleşme sebebi araştırılıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.