Ordu’da bir doktor darp edildi

Bülent Yalman, bir hasta yakını tarafından darp edildi.

Hafta sonu meydana gelen olayda Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Yalman bir hastayı muayene ettiği sırada, bir başka hasta yakını içeri girerek hastasına öncelik istedi. Dr. Yalman, sırası gelen bir hastasını muayene ettiğini ve biraz beklemeleri halinde hastası ile ilgileneceğini belirtti. Daha sonra o hasta ile ilgilenen Yalman, daha önce tepki gösteren hasta yakını tarafından yumrukla darp edildi. Hemşire ve hastane çalışanlarının müdahalesiyle yatıştırılan olay savcılığa intikal etti. Dr. Bülent Yalman, hasta yakını hakkında şikayetçi oldu.

Darp edilen doktorun duygulandıran sözleri

Dr. Bülent Yalman, yaşadığı olay hakkında sosyal medya hesabında duygularını yazdı. Hasta yakınlarına seslenen ve “Ne olur şiddetiniz artık son bulsun. Biz sizler için varız” diyen Bülent Yalman, duygularını şöyle ifade etti:

“Bir hasta yakını tarafından kendi hastasını muayene ederken maalesef saldırı, şiddet ve hakarete uğradım. Neden ne olursa olsun bu olmamalı. Biz ne ara böyle olduk, ne oldu bize, neyimizi kaybettik, neyimizi bulamıyoruz? Bana yapılan bu hareket benim şahsımda önemli değil tabii gururum incindi bu da önemli değil. Ama bir hekim senin hastanı muayene ediyor ve sen onun arkasından sinsice saldırıp çenesine bütün gücünle okkalı bir aparkat çıkarabiliyorsun. Yargı gerekeni yapacak buna inanıyorum, ama artık bu son bulsun. Doktor, hemşire ya da herhangi bir sağlık personeli dövmekle ne kazanıyorsunuz. Yapmayın bizler sizler için varız, sizlere hizmet etmekten, size şifa olmaktan çok mutlu oluyoruz. Sonrasında gelip binlerce özür dileyip hatalıydım diyerek bu mesele kapatılabilir mi? Bu kadar basit mi? Ne olur şiddetiniz artık dursun.”

Tabipler Odası’ndan tepki

Ordu Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, meydana gelen darp olayına tepki gösterdi. Enginyurt, “Canla başla, azimle, fedakarca, toplumun sağlığı için ter döken sağlık çalışanlarına yapılan bu çirkin saldırıyı asla kabul etmiyoruz. Sürekli ifade ediyoruz; bir an önce çalışma koşullarımızın daha güvenli hale getirilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Sağlık hizmeti verilen yerler kutsal mekanlardır. Buralarda halkımıza şifa dağıtılır. Bu kendini bilmezler nasıl bu yola başvururlar onu da anlamakta zorlanıyoruz. Ama inanıyoruz ki; sağduyulu halkımızın ülke gündeminde sürekli yerini alan bu sorunları çözmede bizimle birlikte yer alacağına ve yanımızda olduğuna inancımız tamdır. Bu inançla meslektaşımıza geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz” dedi.