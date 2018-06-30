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30 Haziran 2018 12:46

Ordu’da bisiklet yolu 6,5 kilometreye ulaştı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, son yapılan çalışmalarla bisiklet ve koşu yolu uzunluğunun 6,5 kilometreye çıkarıldığını söyledi.

Ordu’da bisiklet yolu 6,5 kilometreye ulaştı

30 Haziran 2018 12:46


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Vali Konağı önünden devam eden bisiklet ve yaya yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların tamamlanmasıyla bisiklet ve koşu yolunun 6,5 km’ye ulaşacağını söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Projemiz kapsamında rıhtım bölgesinden Soya Fabrikası’na uzanan sahil güzergâhında oluşturduğumuz bisiklet yolunu, teleferik istasyonu ile Vali Konağı’nın sahil bölümünden birbirine bağlıyoruz” dedi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesinde 6,5 km’lik sahil şeridi boyunca hayata geçirilmiş olan bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunun alanı genişliyor. Başkan Yılmaz devam eden çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Yaya ve bisiklet yolu güzergâhının son 200 metresinin çalışma ortamını inceledik. Şimdi Vali Konağı’nın arkasından itibaren rıhtımdan başlayıp Soya mevkisine kadar olan güzergâhın bu bölümünü de bisiklet ve yaya yolu olarak hizmete sunacağız. Tamamlandığında Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel bisiklet ve yürüyüş yolu, sahili ve mavi bayraklı plajları ile önemli bir yatırımı Ordu turizminin hizmetine sunmuş olacağız. Çalışmalarımızı kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.



Dünya standartlarında bisiklet yolları yapılıyor


Yeni bisiklet yollarının yapılmasıyla bisiklete olan ilginin katlanarak devam ettiğini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Karadeniz’in en güzel sahillerine sahip ilçelerimizde bisiklet ve koşu yolu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Genişliği, zemini ve rengiyle dünya standartlarına uygun yeni bisiklet yolları yaptık. 3,5 metre yürüyüş, 3.5 metre bisiklet ve 2 metre kaldırımı ile güzel bir sahil güzergahı ortaya çıkardık. Rüsumat sahilinde yaptığımız projemiz de Türkiye Mimarlar Birliği tarafından en güzel peyzaj proje ödülüne layık görüldü” diye konuştu.




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