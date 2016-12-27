Ordu’da çağrı merkezleri 112’de toplanıyor

Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası ihalesi yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan ve toplam arsa alanı 4 bin 625 metrekare, toplam inşaat alanı 4 bin 374 metrekare olan bodrum, zemin ve 2 normal kat ile 27 araçlık açık otoparktan oluşan 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası ihalesine 7 firma katıldı.

Sağlık, itfaiye, polis, jandarma, gibi acil çağrıları tek merkezde toplayacak olan Acil Çağrı Merkezi ile ilgili bilgi veren Vali İrfan Balkanlıoğlu, “112 Acil Şube Müdürlüğü Hizmet Binamızın bugün itibari ile YİKOB tarafından ihalesi yapıldı. Bazı iller pilot il seçilerek, çağrı merkezi bu illerde faaliyete girmişti” dedi.

“Tek bir çağrı numarası hafızada daha kolay kalacağı için bu sisteme geçiliyor. 2018 yılının sonunda tamamlanması hedefleniyor” diyen Vali Balkanlıoğlu, ”Biliyorsunuz, Avrupa’da 911 çağrı sistemi var. 911 çağrı merkezini bilmeyen yok. Bundan sonra, 112 arandığı zaman sağlık, itfaiye, polis, jandarma gibi tüm acil çağrıların tamamı eğitimli personeller tarafından karşılanacak. Çağrıya bakan personel konuya göre, hangi birimi ilgilendiriyorsa ona göre yönlendirme yapacak” şeklinde konuştu.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün başında amir pozisyonunda birisinin olacağını belirten Vali Balkanlıoğlu, yerin bulunmasında sıkıntılar olduğunu ancak Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 112 Acil Çağrı Merkezi Hizmet Binası’nın yer temini konusundaki sıkıntının giderildiğini ifade etti.