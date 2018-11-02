Ordu'da çatı katı alev alev yandı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katındaki yangın sonucu, bir ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Düz Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 4 katlı apartmanın çatı katındaki Arif Şahin'e ait dairenin tavanında izolasyon çalışması yapıldığı sırada, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle tüm daireyi saran yangın ekiplerin, yaklaşık 45 dakikalık çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dairede ve binada maddi hasar oluştu.

Aynı binada oturan Cemal Türker, iş yerinde çalıştığı esnada eşinin telefon açtığını, yangını bunun üzerine duyduğunu söyledi. Ev sahibinin, çatıda tadilat yaptığı sırada yangının meydana gelmiş olabileceğini ileri süren Türker, can kaybının yaşanmamasının da teselli olduğunu dile getirdi.