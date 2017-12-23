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23 Aralık 2017 13:10

Ordu’da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Ordu’da yem bitkileri üretiminin geliştirilmesi için Akkuş ve Mesudiye ilçelerindeki çiftçilere yonca korunga tohumu dağıtıldı.

Ordu’da çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı

23 Aralık 2017 13:10


Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, hayvancılığın sürdürülebilirliliğini arttırmak için yem maliyetlerini azaltmak amacıyla tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan atıl vaziyetteki tarım arazilerinin değerlendirilmesi için Akkuş ve Mesudiye ilçelerinde çiftçilere yonca ve korunga tohumu dağıtıldı. Bu kapsamında toplamda 26 bin kilogram yonca ve korunga tohumu dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan yonca ve korungalar ile 4 bin dönümün üzerinde yeni yem bitkileri ekim alanı oluşturulması hedeflendi.


Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, hayvancılıkta yetiştiricilik giderlerinin yaklaşık yüzde 70’ini yem maliyetlerinin oluşturduğunu belirterek, “Yem bitkileri, kazançlı bir hayvancılık için dünyanın her yerinde vazgeçilmez hayvansal besin kaynağı olarak kullanılmakta olup, sürekli ve güvenli kaba yem temininin en etkili yoludur. Yem bitkileri, hayvansal üretimde en önemli girdilerden birini oluşturan yem ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, yetiştirildikleri toprakların fiziksel ve kimyasal yapılarına da olumlu yönde etki etmektedirler. Münavebeli tarım uygulamalarında yer alan yem bitkileri, kendisini takip eden kültür bitkilerinin verim ve kalitesini arttırırlar” dedi.


Yılmaz, “Özellikle baklagiller ailesinden olan yonca, korunga ve fiğ gibi yem bitkileri, havanın serbest azotunu toprağa aktararak hiçbir zararlı yan etkisi bulunmayan tabii bir gübreleme yaparlar. Aynı zamanda toprağın derin tabakalarında çözünmez halde bulunan bazı besin elementlerini (fosfor gibi) çözündürüp, toprağın üst tabakalarına taşıyarak kendinden sonra gelecek ürün için hazır hale getirirler ve başka yabancı otların gelişmesine de müsaade etmezler. Ayrıca arıcılıkta da nektar kaynağı olarak özel bir öneme sahiptir” diye konuştu.




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