Ordu’da cinayet, hırsızlık ve yağma olayı failleri yakalandı

Zanlılardan 1’i tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı.

Akkuş ilçesi Çamalan Mahallesi’nde 9 Ağustos’ta saat 04.00 sıralarında meydana gelen yağma olayının faili olan şüpheli M.A.Ç. (44), İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akkuş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan koordineli istihbari çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelinin Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi’nde bulunan ikametgahında diğer şüpheliler Y.F.G. (16) ve F.A. (19) da yakalandı.

Zanlı M.A.Ç.’nin Akkuş-Karaçal Mahallesi’ndeki ev ve eklentileriyle aracında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmatla çalındığı değerlendirilen canlı büyükbaş hayvan ve hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda yakalanan şüphelilerin yöredeki birçok olayın failleri olduğu da ortaya çıktı. Buna göre şahısların, 24 Şubat tarihinde Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi’nde N.U. ve eşi L.U.’nun ölümüyle sonuçlanan ikametgah yangını olayı, 3 Mayıs tarihinde Akkuş ilçesi Dağyolu Mahallesi’nde ikamet eden Şeker Köseoğlu’nun öldürülmesi olayı, 28 Temmuz tarihinde Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi’nde A.K isimli şahsa ait 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı, 31 Temmuz tarihinde Akkuş ilçesi Karaçal Mahallesi Karaağaç Tepesi mevkinde maktul S.T ve eşi Ü.D.’nin mutfak tüpüyle zehirlenme olayı ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Şüpheliler M.A.Ç., Y.F.G. ve F.A. gözaltına alınmalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A.Ç yağma, hırsızlık ve kasten öldürme suçlarından tutuklanarak Ünye M Tipi Cezaevine konuldu. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Ayrıca M.A.Ç.’nin Samsun’da şarküteri işi yapan iş ortağı M.T. de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde, 23 adet büyükbaş hayvan, 3 adet tek kırma av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 17 adet av tüfeği fişeği, 151 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet 7,65 milimetre tabanca fişeği, 6 adet cep telefonu, 230 adet plastik kelepçe, 1 adet eski tip askeri kamuflaj, 1 adet parka, 1 adet askeri tip eldiven, 1 adet kamuflaj renk tabanca kılıfı, 1 adet askeri palaska, 1 adet askeri şapka, 1 adet kamuflaj pantolon, 400 dolar, bin 330 TL, 1 adet 9 Ağustos tarihli bin 450 TL’’ik PTT makbuzu ele geçirildi.