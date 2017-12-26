Ordu’da çocuklara su tasarrufu öğretilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesince hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen proje kapsamında, su kaynaklarının etkin kullanılması ve korunması, su tasarrufunun sağlanması ve su kalitesinin artırılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla bir internet sitesi (www.cocukordusu.com) ve akıllı telefonlara uyumlu bir mobil uygulama (çocuk ordusu) hazırlandı.

Su fakirliği yaşayan ülkemize yerel projeler ile destek vererek suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğini anlatan ve su tasarrufunun önemine vurgu yapan internet sitesi ve mobil uygulama sayesinde projenin hedefindeki çocuklar hem öğrenecek hem de eğlenecek.

"Türkiye su fakirliği olan bir ülke"

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi başına düşen yıllık ortalama su tüketim miktarının en az 10 bin metreküp olması gerekirken, bu miktarın Türkiye’de yalnızca bin 430 metreküp olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, “Bu durum da ülkemizde su kaynaklarının yetersiz olduğunu ve bu yetersiz kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması gerektiğini gösteriyor. ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözümüz ise çocuklara yönelik hazırlanan projenin bu anlamda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarıyor. Bu proje sayesinde çocuklar, küçük yaşlarda su kaynaklarının önemi, korunması ve kullanılmasındaki tasarruf ile ilgili bilinçlenmiş olacak” denildi.