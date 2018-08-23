Ordu’da coşkulu bayram

Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan yeni yaşam alanlarını ziyaret eden vatandaşlar hem tatilin hem de bayramın tadını çıkardı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Ordu’da bulunan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen yeni yaşam alanlarında tatilin keyfini çıkarıyor. Aileleri ve akrabalarıyla bayramlaştıktan sonra şehrin güzelliklerini keşfetmek isteyen halk, sahil ve caddelere akın etti. Kısa süre önce açılışı gerçekleştirilen Süleyman Felek Caddesi, Rusümat Sahili, Akyazı Sahili ve daha önce hizmete alınan teleferik hattı bayram boyunca vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Süleyman Felek Caddesi modern görünümüyle hem alışveriş yapmak hem de kaliteli zaman geçirmek isteyenlerin uğrak mekanı oldu.

Sahiller doldu taştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ve şehrin vitrini konumunda olan Rüsumat Sahili bayramda doldu taştı. Gündüz gece tatilin keyfini çıkarmak ve deniz havası almak isteyen vatandaşlar Altınordu sahiline yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin en uzun yürüyüş ve bisiklet yoluna sahip Rüsumat Sahili’ni ziyaret eden halk, büyükşehir tarafından hizmete açılan akıllı bisiklet uygulaması ile tatilin tadını çıkardı.

Şehrin cazibesini artırmak ve marka bir şehir inşa etmek için düzenlenen Altınordu ilçesi Akyazı sahili de bayramda büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesinin çocuklar için hizmete açtığı su oyun parkını ziyaret eden aileler çocuklarıyla eğlenceli bir bayram yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yatırımlardan memnun olduklarını ifade eden vatandaşlar, Ordu’nun yaşanabilir bir marka kent haline dönüştüğünü ifade ederek Başkan Enver Yılmaz’a teşekkür etti.