Ordu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yıl dönümü, Ordu'da çeşitli etkinlikler ile kutlanmaya başladı. Kutlamalar çerçevesinde etkinlikler, Şarkiye Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapılan çelenk koyma töreni ile başladı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, protokol mensupları ve halkın Atatürk Anıtı önündeki yerlerini almalarının ardından Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesine ait çelenkler Atatürk Anıtı'na sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.