Ordu’da denizde 3 kişi boğuldu

Gülyalı ilçesinde akşam saatlerinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren Ekin D., Özenç D., Begüm Karaman (10) ve Yeliz Düzgün (32), denizden çıkartılarak, tedavi için kentteki çeşitli hastanelere götürülmüştü. Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yeliz Düzgün ile yeğeni olduğu öğrenilen Begüm Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ekin D. ile Özenç D.’nin yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Ordu’nun Altınordu ilçesindeki Akyazı Plajı’nda 16 yaşındaki Emrecan Arslan da boğularak hayatını kaybetti.