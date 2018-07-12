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12 Temmuz 2018 15:56

Ordu’da denizde boğulan çocuklar toprağa verildi

Ordu’da, dün girdikleri denizde boğulan iki çocuk toprağa verildi.

Ordu’da denizde boğulan çocuklar toprağa verildi

12 Temmuz 2018 15:56


Ordu’nun Gülyalı ilçesinde girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Ekin D., Özenç D., Begüm Karaman (10) ve Yeliz Düzgün (32), denizden çıkartılarak, tedavi için kentteki çeşitli hastanelere götürülmüştü. Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yeliz Düzgün ile yeğeni olduğu öğrenilen Begüm Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 10 yaşındaki Begüm Karaman, Gülyalı ilçesindeki Yeniköy Mahallesi’nde bulunan kabristanlığa defnedilirken, Yeliz Düzgün’ün cenazesinin ise memleketi Sivas’a götürüldüğü öğrenildi. Öte yandan, Ekin ve Özenç D.’nin tedavileri sürüyor.


Altınordu Akyazı mevkiinde dün denizde boğulan 16 yaşındaki Emrecan Arslan da bugün Kabadüz ilçesi Yeşilada Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.




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