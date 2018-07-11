Ordu’da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Gülyalı ilçesinde sahilden denize açılan Yeliz D. (32), Begüm K., Ekin D. ve Özenç D. bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Ekin ve Özenç D. isimli çocuklar, vatandaşların yardımıyla denizden çıkartıldı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekipleri, polis ve hava ile denizden kurtarma ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra denizde geniş çaplı arama başlatan ekipler, Yeliz D.’yi denizden çıkartarak ambulansa taşıdı. Son olarak denizden çıkartılan Begüm K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki bir hastaneye götürüldü.

Boğulma tehlikesi geçirenlerin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.