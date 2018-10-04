Ordu'da dere yatağındaki 4 katlı inşaat yıkılacak

Ordu'da 2 ay önce yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan sel ve heyelan sonucu, Ünye'de dere yatağında bulunan 4 katlı fabrika için yıkım kararı alındı.

Ordu'da geçen Ağustos ayında etkili olan ve en çok Ünye, Fatsa, Perşembe, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinin zarar gördüğü sel ve heyelan sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, onlarca farklı bölgede hasar oluşmuştu. Türkiye'nin gündemine oturan Karadeniz Sahil Yolu'nun en önemli noktalarından olan Cevizdere Köprüsü de sel sonucu çökerken, beraberindeki 8 köprü de yıkılmıştı. Yaklaşık 820 noktada heyelanın meydana geldiği selde, Çaybaşı ilçesinde 18 ev de boşaltılmış, tonlarca fındığın denize aktığı afetin bilançosu ise yaklaşık 165 milyon TL olmuştu.

Dere yatağındaki 4 katlı bina yıkılacak

Sel ve heyelan sonrası kente gelen devlet büyükleri, dere yataklarındaki yapılanmalara ilişkin çalışmaların daha da önemli bir şekilde takip edileceğine dikkat çekmişti. Zararların giderilmesi için çalışmalar hazırlıksız sürerken, bu süreçte gündeme gelen Ünye ilçesinde Cevizdere Irmağı yanında dere yatağında inşa edilen 4 katlı bir fabrika inşaatının da önümüzdeki günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Çaybaşı'ndaki 18 hane için yıkım kararı çıkmadı

Afette, en büyük hasarlardan birini alan Çaybaşı ilçesinde de toprak kayması sonucu boşaltılan 18 hanenin sakinleri ise güvenli bir şekilde kiralık evlere yerleştirildi. Kiraya yerleştirilen vatandaşlara 8 bin 500 TL AFAD'dan, bin TL de Ordu Valiliği himayesi ile Çaybaşı Kaymakamlığı tarafından kira yardımı yapıldı. Şimdilik maddi hasarın bulunmadığı 18 evde ise henüz yıkım kararının çıkmadığı öğrenilirken, hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Kiraya yerleştirilen vatandaşlar, 7269 sayılı Afet Kanunu kapsamında yapılan çalışmalar sonucu hak sahibi yapılan afetzedeler için bölgede uygun bir yer bulunduktan sonra afet konutları inşa edilecek. Afet konutlarının yapımı tamamlandığında vatandaşlar yeni evlerine yerleşebilecek.

Sel ve heyelan sonucu zarar gören yol, köprü ve diğer bölgelerde ise çalışmalar devam ediyor.