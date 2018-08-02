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02 Ağustos 2018 16:57

Ordu’da dış cephe iyileştirmeleri tamamlanmak üzere

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, “En Güzel Kentsel Dönüşüm ve Estetik” ödülüne layık görülen dış cephe iyileştirme projesinde sona gelindi.

Ordu’da dış cephe iyileştirmeleri tamamlanmak üzere

02 Ağustos 2018 16:57

Altınordu ve Fatsa’da tamamlanan proje kapsamında, Ünye ilçesinde ise değişimi yapılacak sadece 10 bina kaldı.


Altınordu ilçesinde ikinci etap olarak isimlendirilen Rus Pazarı Kavşağı ile Kumbaşı Liman mevkisine kadar olan Karadeniz Sahil Yolu güzergahı üzerindeki binalarda dış cephe iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, Süleyman Felek Caddesi ile Fatsa ve Ünye ilçelerindeki çalışmalara da yoğunlaşmıştı.


Başkan Enver Yılmaz, Altınordu ilçesinde 2’nci etapta 6 buçuk kilometre uzunluğundaki güzergahta 225 binanın dış cephesinin yenilendiğini ve ardından ise Süleyman Felek Caddesi’nde 135 binanın tamamlanarak kentsel dönüşümle birlikte değişim yaşadığını söyledi. Kısa bir süre önce yayalaştırılan Süleyman Felek Caddesi ile Köprübaşı Meydanı’nın hizmete girmesiyle yaşanan değişimin vatandaşlar tarafından takdir gördüğünün altını çizen Başkan Yılmaz, “Ordu, Karadeniz’de kentsel dönüşümü en fazla hisseden iller arasına girdi. İlimizi bölgemizde cazibe merkezi olan modern bir kent haline getiriyoruz” diye konuştu.


Ünye ve Fatsa ilçelerinde de uygulamaya koyulan dış cephe iyileştirme projelerinin büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Fatsa ilçemizde sahil yolunda 168 binanın, Ünye ilçemizde ise 230 binadan 220’sinin dış cephe iyileştirme çalışması tamamlandı. Bu kapsamda, dış cephelerin mantolama ve boyaması, süsleme olarak dikmeleri, kat silmeleri, zemin kat iş yerlerinde alüminyum kompozit kaplamaları, doğrama ve merkezi sistem anten dönüşümü yapıldı. Her iki ilçemizin sahil yolundaki bu dönüşümüne herkes hayranlıkla bakıyor” dedi.



Proje ödüle layık görüldü


Cumhurbaşkanlığı himayesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 9 Eylül Üniversitesinin destekleriyle Türkiye Yaşayan Şehirler Platformu, ülke genelindeki büyükşehir belediyeleri arasında yapmış olduğu değerlendirmede, Süleyman Felek Caddesi ve Atatürk Bulvarı Cephe İyileştirme Projesi’yle Ordu Büyükşehir Belediyesini “En Güzel Kentsel Dönüşüm ve Estetik” ödülüne layık görmüştü.




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