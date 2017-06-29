Ordu’da doğalgaz atağı

Altınordu ilçesinin büyük bir bölümünde vatandaşların doğalgaz konforunu uzun süredir yaşadığını, Ünye ve Fatsa ilçelerinde ise geçmişte hayal olarak görülen doğalgazın artık gerçeğe dönüştüğünü belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu’da son 3 yıl içerisinde yatırımların ikiye katlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Doğalgaz çalışmalarında Büyükşehir Belediyemizden önceki 7 yıllık süreçte, 295 km çelik ve PE doğal gaz hattı döşenerek 63 bin aboneye ulaşılmış ve bu çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen yatırım miktarı ise 28 milyon TL olmuştu. Büyükşehirimizin kuruluşunun ardından ise geride bırakılan 3 yıllık süreçte, 278 km çelik ve PE doğal gaz hattı döşenerek abone sayısı 90 bini geçti ve 42 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildi. 2017 yılı planlamasında da 22 milyon TL’yi bulacak 136 km çelik ve PE doğal gaz hattı planlanıyor” diye konuştu.

Fatsa ve Ünye’de hayaller gerçek oldu

Başkan Enver Yılmaz, Ünye ve Fatsa ilçelerinde de doğal gaz çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Bu verilerden yola çıkarak 2017 yılı için planlanan 22 milyon TL dâhil edildiğinde doğal gaz için yatırım tutarının geçmişteki rakamı ikiye katlayarak 28 milyondan 64 milyon TL’ye yükseldiği görülmektedir. Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarıyla birlikte Ünye ve Fatsa da doğal gaza kavuştu. Bu iki ilçemizde yaşayan hemşehrilerimiz, hayalini kurdukları doğal gazla bu dönemde tanıştı ve her geçen gün abone sayısı hızla artıyor. Hedefimiz, 2017 yılı sonuna kadar Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçe merkezlerinde doğal gaz yatırımını tamamlamak” ifadelerini kullandı.

“Popülist politikalarla hizmet yürütmüyoruz”

Hayata geçirilen yatırımların bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Herkes hizmetin kapısına kadar gelmesini bekliyor ancak ‘Bunu bana dokunmadan, bir sıkıntı vermeden yapın’ diyor. Biliyoruz ki altyapı çalışmaları, belediyecilikte en riskli ve sorunlu yatırımlardır. İnsanlar hem hizmet bekler hem de bundan rahatsız olmak istemez. Yol, su ve doğal gaz gibi hizmetler, altyapı yatırımları olduğu için kazmadan, dökmeden ve kırmadan bu işi yapamıyorsunuz. Bu nedenle gerektiğinde her cadde ve sokağımız kazılacak. Geçmişte popülist politikalarla işi geçiştirenlerin bize bıraktığı sorunları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız süresince bize destek veren tüm hemşehrilerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum” dedi.