Ordu’da en çok daire Fatsa’da satıldı

Fatsa Emlakçılar Derneği Başkanı Mehmet Onmuş, Ordu’da en çok dairenin Fatsa ilçesinde satıldığını söyledi.

Mehmet Onmuş yaptığı açıklamada, “Fatsa’da emlakçılar olarak birliktelik içinde ticaretimizi yapıyor ve halkımıza hizmet etmeyi planlıyoruz. Güzel hizmetler vermek için kendilerine elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Mülk, arsa veya başka bir şeyi emlakçı aracılığı alacaklar gelsinler bizler kendilerine yardımcı olalım. Korsan emlakçılık yapanlarla mücadelemiz devam ediyor. Bizlere onların yapmış olduğu yanlış işler yansıyor. Bir yeri satın alacak vatandaşlarımız belediyeden, tapu dairesinden yerine baksınlar, öyle alsınlar. Kimseye güvenmesinler, paralarını kaptırmasınlar” dedi.

Fatsa ilçesinde sektörde hareketliliğin olduğunu belirten Onmuş, “Ordu bölgesinde en çok Fatsa ilçesinde satışlar gerçekleşiyor. Fatsa göç alan bir yer ve arkada bulunan ilçelerden ilçeye çok sayıda göç geliyor. Özellikle Dolunay Mahallesi’nde ev fiyatları 250 bin TL’den başlıyor ve konumuna göre değişiyor. Büyükşehir olduktan sonra ister istemez fiyatlar arttı. Maliyetler yükseldi ve lüksün de sınırı yok. Fatsa’da şu an için arsa sıkıntısı var. Bunun için yetkililerle görüşmeler yapıyoruz. Yeni yerlerin imara açılmasını istiyoruz” diye konuştu.