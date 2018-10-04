Ordu'da esnaf denetleniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından stokçuluğun ve haksız kazancın önüne geçmek için marketler ve alışveriş merkezlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Vatandaşlardan gördükleri olumsuzlukları zabıta ekiplerine bildirilmelerini isteyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Ülkemizi ve vatandaşlarımızı ekonomik olarak dış güçlerden korumak yerine sıkıntıya sokmaya çalışanlara karşı gereken tedbirler alınacak” dedi.

Cumhurbaşkanı'ndan gelen talimat doğrultusunda özellikle gıda sektöründe denetimlerin yoğunlaştırıldığını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, “İlimizde esnaf olarak faaliyetini sürdüren tüm kardeşlerimize ifade etmek isterim ki Türkiye'ye ekonomik olarak zor günler yaşatılmak isteniyor. Cumhurbaşkanımızın iradesi ve liderliğinde ekonomik bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirler alındı. Ülke genelinde stoklama, fiyatlama ve bu fiyatları çeşitli bahanelerle artırma eğiliminde olan herkes için zabıtalar direk olarak görevlendirildi. Bizlerde Zabıta Daire Başkanlığımız başta olmak üzere ilçe zabıtalarımızla sahada denetimlerimizi yoğunlaştırdık” diye konuştu.

Denetimler ile ülkenin ekonomik olarak dış güçlerden korunmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Engin Tekintaş, “Haksız kazancın önüne geçmek için yürüttüğümüz denetimler aktif şekilde devam edecek. Özellikle gıda sektöründeki olumsuzlukların giderilmesi için gerekli denetimler yapılarak, bir iki ay öncesi fiyatları ile bugünkü fiyatların kıyaslaması yapılacak. Gerekirse stok ve benzeri hususta ülkemizi ekonomik olarak sıkıntıya sokmaya çalışanlara yönelik ilgili tedbirler alınacak. Bu vatan bizim. Bu vatanda yaşanacak her türlü olumsuzluk hepimizi rahatsız edeceği için dikkatli olunması gerekiyor” şeklinde konuştu.