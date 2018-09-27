Ordu'da etkili olan yağış sonrası su baskınları

Ordu'da 2 gündür aralıklarla devam eden sağanak sonucu, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ordu Altınordu Başöğretmen İlk ve Ortaokulunun bahçesi suyla doldu. Okulun, giriş kapısından itibaren başlayan ve neredeyse bütün okul bahçesini kaplayan su birikintisinin derinliği, yer yer bir metreye kadar yaklaştı. Eğitimlerine başlamak için okula gelen öğrenciler, su birikintisinin üzerindeki tahtadan yürürken, bazı veliler çocuklarını özel araçları ile okulun bahçesine bıraktı.

Vatandaşlar, yağmur yağışları sonrası bölgede bu tür olayların yaşandığını belirterek okuldaki öğrencilerin ve öğretmenlerin bu nedenle zor anlar yaşadığını iddia etti.