Ordu’da ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesi Saraçlı Mahallesi Menteşe Sokak No:3 ’te Ahmet Çakır (35)’a ait bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Saat 22.00 sıralarında çıktığı öğrenilen yangın öncesi ev sahibi Ahmet Çakır’ın evden ayrıldığı öğrenildi. Çakır’ın evden ayrılmasında kısa bir süre sonra yangının çıkmasıyla tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Komşuların olay yerine itfaiye ve polise haber verilmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Çakır’ a ait tek katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.