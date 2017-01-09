Ordu’da ‘Evde Sağlık Hizmeti’ne rağbet

Ordu’da 2010 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlananların sayısı arttı.

Toplum Sağlığı Merkezi ve hastanelerde kurulan birimler aracılığı ile yürütülen Evde Sağlık Hizmetleri için doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarından oluşan 149 personel, 8 mobil araç ve 12 ambulans ile hizmet verilen Ordu’da 2015 yılında bin 886 hastaya evde sağlık hizmeti verilirken 2016 yılında 2 bin 562 hastaya hizmet verilirken 14 bin 161 hasta ziyareti gerçekleştirildi. Ordu’da 2015 yılında Bin 886 hastaya evde sağlık hizmeti verilirken 15 bin 926 hasta ziyareti gerçekleştirilmişti.



“Hastanede yerine evde tedavi”

Evde Sağlık Hizmetleri ile ilgili bir açıklama yapan Ordu Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç, evde sağlık hizmetleri ile yatağa bağımlı olan hastaların tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının sağlık kurumu yerine kişinin kendi evinde ve aile ortamında sosyal devlet anlayışı içerisinde uzman bir kadro ile gerçekleştirdiklerini belirtti. Kolomuç, “Evde sağlık hizmetleri ile hastaya tanı koymaktan ziyade daha önceden tanısı konulmuş ve tedavisi düzenlenmiş olan hastanın tedavisinin takibi, uygulanması ve eğitimini sağlıyoruz. Evde sağlık hizmetleri ile muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini veriyoruz” dedi.

Kolomuç, şu bilgileri verdi: “Evde sağlık hizmetleri, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi, hastaya evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi, gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklini kapsıyor.”