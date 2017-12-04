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04 Aralık 2017 14:27

Ordu’da evde temizlik hizmeti

Ordu Büyükşehir Belediyesi “Evde Temizlik Hizmeti Projesi” kapsamında yaşlı, engelli, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde detaylı temizlik hizmeti veriyor.

Ordu’da evde temizlik hizmeti

04 Aralık 2017 14:27

19 ilçede sürdürülen proje doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara kuaförlük hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyor.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, sosyal belediyeciliğin farklı örneklerinden biri olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projenin toplumun her kesimi tarafından takdirle karşılandığını belirtti. Yılmaz, “Bakıma muhtaç insanlarımızın en büyük taleplerinden biri de temiz bir evde ve sağlıklı bir ortamda hayatlarını devam ettirmekti. Verdiğimiz hizmet sonrası, ihtiyaç sahibi insanlarımızın hayır duasını almak ise her şeye bedel. Vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler, yaptığımız işin ne denli önemli olduğunun da bir göstergesidir” diye konuştu.



813 kez temizlik hizmeti verildi


2017 yılı içerisinde 96 vatandaşa toplam 813 kez evde temizlik hizmeti ve 25 vatandaşa ise düzenli olarak evde kuaförlük hizmeti verildiğini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Temizlik elemanı çalıştıracak imkanı olmayan, sosyal güvencesi bulunmayan, tek başına yaşayan ve ilgilenecek kimsesi olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımız tespit ediliyor. Daha sonra kuaförler ve temizlik görevlileri tarafından söz konusu vatandaşlarımızın evleri ziyaret edilerek temizlik ve kuaförlük hizmeti veriliyor” şeklinde konuştu.


Başkan Yılmaz, Ordu Büyükşehir Belediyesinin evde temizlik ve kuaförlük hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 444 1 052 numaralı ücretsiz hattı arayarak başvuruda bulunabileceklerini belirtti.




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